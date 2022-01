A PM obteve informações de testemunhas de que dois homens teriam fugido em um Peugeot preto 208 em alta velocidade - Ludmila Lopes

A PM obteve informações de testemunhas de que dois homens teriam fugido em um Peugeot preto 208 em alta velocidadeLudmila Lopes

Publicado 15/01/2022 22:35

Quem estava pela Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante a tarde desta sexta-feira (14), levou um grande susto. Policiais militares do 25º BPM foram acionados após um assalto no Canto do Forte, no quiosque ‘Quero Mais’.

Ao chegar ao local, a guarnição obteve informações de testemunhas de que dois homens teriam fugido em um Peugeot preto 208 em alta velocidade e que, durante o caminho, bateram no muro. Após o incidente, os bandidos fugiram a pé.

No entanto, logo depois, um dos elementos pulou o muro do parque de diversões e logo foi encontrado. Já o outro, correu em direção à Praia do Forte, ‘se enfiou’ no matagal e acabou conseguindo fugir.

O criminoso capturado foi levado à 126ª DP e segue à disposição da justiça. Com ele, foram recuperados um cordão de ouro com pingente de cruz e um celular. Segundo informações iniciais, os acusados estavam passando férias no município.