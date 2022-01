A vítima, que havia sido agredida pelos elementos, foi localizada com diversos ferimentos e socorrida pelo Corpo de Bombeiros - Internet

Publicado 16/01/2022 22:09

Agentes da Polícia Militar salvaram um homem que estava sendo espancado por criminosos e prendeu dois acusados neste sábado (15), no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, uma guarnição recebeu uma denúncia de que havia uma pessoa sendo espancada por elementos ligados ao tráfico na Rua 05. Em diligência no local, a PM foi recebido por disparos de arma de fogo e revidou, dando início a um breve confronto, onde alguns criminosos conseguiram fugir. Ao cessar fogo, dois envolvidos, identificados como F.R.B. e F.J.D.S., se renderam, deitando no chão.



A vítima, que havia sido agredida pelos elementos foi localizada com diversos ferimentos e socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), no bairro Jardim Esperança.



Já os agressores foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuados e presos por tentativa de homicídio.