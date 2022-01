A inauguração conta com a presença do governador Cláudio Castro (PL) e do secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho - Sabrina Sá (RC24h)

A inauguração conta com a presença do governador Cláudio Castro (PL) e do secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. SerginhoSabrina Sá (RC24h)

Publicado 18/01/2022 15:18

REGIÃO DOS LAGOS - Será inaugurada neste sábado (22), a nova unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) de Cabo Frio, que fica no distrito de Tamoios. A rede de ensino do Estado oferece cursos profissionalizantes de forma gratuita e está localizada na Av. Independência, s/nº – Em frente ao Condomínio Long Beach.



Entre os cursos oferecidos inicialmente, estão os de padeiro, confeiteiro, salgadeiro, encanador instalador predial, eletricista predial de baixa tensão, mecânico de refrigeração residencial, assistente administrativo, inglês aplicado aos serviços turísticos e programador para dispositivos móveis. De acordo com a rede, podem haver mudanças ou exclusão, de acordo com demandas locais. A primeira rodada de inscrições já está aberta através do site da Faetec. A seleção acontece através de sorteio.



A inauguração, que está marcada para às 10h, conta com a presença do governador Cláudio Castro (PL) e do secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.

Dr. Serginho ao lado do Ministro de Ciências e Tecnologia Marcos Pontes Sabrina Sá (RC24h) “É a realização de um sonho poder levar novas possibilidades de conhecimento e crescimento profissional para os jovens e adultos da nossa Tamoios. Esse é um trabalho de gestão, uma gestão totalmente voltada para aqueles que mais precisam. Agora, estamos dando apenas o primeiro passo para o desenvolvimento via conhecimento e educação de toda uma região.”, afirma Dr. Serginho.