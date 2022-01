Lucas Marques de Souza, de 11 anos - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 18/01/2022 15:30

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, iniciou, nesta terça-feira (18), a imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a COVID-19 com a vacina pediátrica da Pfizer, recebida do Governo do Estado no fim de semana.



Segundo o município, a imunização deste público está prevista para ocorrer em 17 postos de saúde espalhados pela cidade. O cronograma estabelece o escalonamento de acordo com as doses enviadas pelo Estado.



Nessa primeira semana, serão vacinadas somente crianças com deficiência permanente, com divisão por idade.



Na terça-feira (18), de 10 e 11 anos. Na quarta (19), de 8 e 9 anos. Na quinta (20), 6 e 7 anos e, fechando a semana, na sexta (21), de 5 anos ou mais. As unidades de saúde funcionam das 9h às 15h.



Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de consentimento por escrito.



Um dos vacinados no primeiro dia foi Lucas Marques de Souza, de 11 anos, que recebeu o imunizante na Casa da Criança, no Jardim Esperança.



Julia Bahia Moreira, de 12 anos Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)



O pai, Josemário dos Santos Moreira, mais conhecido como Baiano do Táxi, acompanhou a menina, que não se vacinou antes pois havia tido uma virose no fim do ano.



Ao Portal O Dia, Baiano contou que teve COVID-19 em março, antes de tomar a vacina e acha importante a imunização de todos para que possamos erradicar esse vírus.



“Não deixem de levar os seus filhos para vacinar. É muito importante”, pediu Josemário.



Imunizantes pediátricos da Pfizer foram entregues pelo Governo do Estado no fim de semana e começaram a ser aplicados nesta terça-feira (18) Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)



De acordo com pessoas que estiveram por lá, apenas dois funcionários faziam o atendimento na unidade porque o resto teria contraído a COVID-19.



Por esse mesmo motivo, profissionais afastados pela COVID-19, o Centro de Saúde Oswaldo Cruz, no Braga, suspendeu a vacinação essa semana. Os funcionários da unidade devem ser testados novamente na sexta para ver se estão aptos a trabalhar na semana que vem.



