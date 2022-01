Maria Augusta Baião se envolveu numa batida de carro, na noite de domingo (16), e foi assassinada pelo motorista do outro veículo - Arquivo pessoal

Publicado 18/01/2022 15:40

Foi enterrado nesta terça-feira (18) o corpo da idosa Maria Augusta Baião, de 68 anos, que foi morta estrangulada após se envolver num acidente de transito, na noite de domingo (16), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O sepultamento aconteceu às 10h, no cemitério Jardim dos Eucaliptos, no bairro Jardim Esperança, no município cabo-friense.

No domingo à noite, a vítima dirigia pela RJ-106, a rodovia Amaral Peixoto, altura do bairro Florestinha, em Unamar, no segundo distrito, quando perdeu a direção do veículo e colidiu com outro automóvel. Um dos homens que estava no outro carro e, ao achar que o irmão estava morto, foi até o Meriva onde estava Maria Augusta e a estrangulou até a morte, contra o volante do carro dela.

De acordo com a polícia civil, Rogério Oliveira da Silva, de 32 anos, confessou o crime e foi levado para um presídio na cidade do Rio de Janeiro. Conforme depoimento do suspeito, ele saiu do carro e bateu na janela do carro da idosa. Quando a vítima abriu, ele teria dado um soco no rosto dela. Ele disse não se lembrar de mais de nada após a agressão.