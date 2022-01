Assim como ocorreu no Réveillon, somente os veículos previamente autorizados terão acesso - Divulgação

18/01/2022

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lago, vai restringir o acesso dos ônibus de excursão ao município, durante o período do Carnaval. Assim como ocorreu no Réveillon, somente os veículos previamente autorizados terão acesso, devendo permanecer no Terminal de Ônibus de Turismo (TOT).

Veículos sem autorização da Prefeitura para a permanência no município serão impedidos de entrar e circular em Cabo Frio, a partir de 0h do dia 25 de fevereiro (sexta-feira) até às 23h59 do dia 2 março (quarta-feira). Esta medida se justifica pelo intenso trânsito previsto para o Carnaval na cidade.

Durante o período, a taxa de ocupação do TOT será de 120 veículos. Os ônibus só poderão se deslocar para outras cidades, sendo proibida a circulação em Cabo Frio, inclusive para embarque e desembarque de passageiros.

PREFEITURA AINDA NÃO TEM POSICIONAMENTO SOBRE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL

A prefeitura de Cabo Frio ainda não informou, oficialmente, se irá suspender ou não a folia, apesar da Associação de Blocos já ter se pronunciado que suspendeu o arrastão.

Nesta segunda-feira (17), o prefeito José Bonifácio (PDT) disse ao Portal que espera relatório da secretaria de Saúde para ver como estão os números de internação e de infectados pela COVID-19 e Influenza.