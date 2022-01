As três pessoas que estavam nos veículos foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, sendo duas delas levadas ao Pronto Socorro - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 18/01/2022 16:08

REGIÃO DOS LAGOS - Um acidente entre dois veículos deixou vítimas presas às ferragens no início da tarde desta terça-feira (18), na Rodovia General Alfredo Bruno Gomes Martins, que liga Arraial do Cabo a Cabo Frio, na Altura da Praia do Foguete.

Segundo testemunhas que estavam o local, a colisão aconteceu devido à imprudência de um caminhão, que, ao entrar em direção à Praia do Foguete, parou no meio da pista. Um táxi, que vinha logo depois, não conseguiu frear, o que resultou na batida.

As três pessoas que estavam nos veículos foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, sendo duas delas levadas ao Pronto Socorro. Ainda não há identificação dessas pessoas, que, conforme testemunhas, estavam conscientes.

A rodovia foi fechada nos dois sentidos para que acontecesse o resgate, o que gerou retenção no trânsito.