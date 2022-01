O golpista agia em uma quadrilha e ofereceu suborno no valor de R$ 10.000,00 aos policiais para tentar se livrar da prisão - Sabrina Sá (RC2124h)

O golpista agia em uma quadrilha e ofereceu suborno no valor de R$ 10.000,00 aos policiais para tentar se livrar da prisãoSabrina Sá (RC2124h)

Publicado 18/01/2022 16:15

Um homem foi preso por estelionato após aplicar golpe em três lojistas no Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta segunda-feira (17).



De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi chamada ao local para averiguar a denúncia de que uma quadrilha de estelionatários estaria aplicando golpes de cartão de crédito em algumas lojas.



Os agentes foram informados que o namorado de uma das golpistas iria buscar o restante das compras feitas por ela minutos antes. Eles aguardaram a chegada do elemento e deram a voz de prisão logo depois que ele pegou os itens.

O golpista foi acompanhado até o carro em que estava e na mala do Jeep Renegade, os policiais encontraram um vasto material comprado pela quadrilha no shopping. Foram apreendidos três celulares, uma máquina de cartão Stone, uma máquina copiadora de cartão, uma identidade falsa, três cartões de crédito em nomes falsos, além de roupas, calçados e perfumes.

O golpista agia em uma quadrilha e ofereceu suborno no valor de R$ 10.000,00 aos policiais para tentar se livrar da prisão Sabrina Sá (RC2124h)

Questionado sobre o paradeiro das demais suspeitas, que seriam quatro mulheres, o homem informou que elas o esperavam em um restaurante na Orla da Praia do Peró. A guarnição foi até o local, mas as golpistas já teriam fugido em um outro veículo não informado.



Na tentativa de se livrar da prisão, o elemento ofereceu a quantia de R$ 10.000,00 aos policiais, mostrando através do celular que tinha o valor em uma conta e que só precisava ir a um caixa eletrônico sacar a quantia. A guarnição não aceitou o suborno o conduziu à 126° DP, e posteriormente à 127° DP, onde foi feito o Registro da Ocorrência e o homem permaneceu preso. O mesmo também tinha quatro mandados de prisão em seu desfavor, por estelionato e associação criminosa. Todo material recuperado foi entregue aos lojistas em Sede Policial. Questionado sobre o paradeiro das demais suspeitas, que seriam quatro mulheres, o homem informou que elas o esperavam em um restaurante na Orla da Praia do Peró. A guarnição foi até o local, mas as golpistas já teriam fugido em um outro veículo não informado.Na tentativa de se livrar da prisão, o elemento ofereceu a quantia de R$ 10.000,00 aos policiais, mostrando através do celular que tinha o valor em uma conta e que só precisava ir a um caixa eletrônico sacar a quantia. A guarnição não aceitou o suborno o conduziu à 126° DP, e posteriormente à 127° DP, onde foi feito o Registro da Ocorrência e o homem permaneceu preso. O mesmo também tinha quatro mandados de prisão em seu desfavor, por estelionato e associação criminosa. Todo material recuperado foi entregue aos lojistas em Sede Policial.