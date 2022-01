Crime aconteceu nesta segunda-feira (17) - Sabrina Sá (RC24h)

Crime aconteceu nesta segunda-feira (17)Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 18/01/2022 16:27

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe recebeu um chamado nesta segunda-feira (17) para verificar uma denúncia de furto feita através do 190, na Igreja Batista do Braga, que fica na Rua Omar Fontoura, em Cabo Frio. Ao atender a ocorrência, a guarnição percebeu uma movimentação suspeita no interior do local.

Os agentes entraram de forma velada e flagrou um elemento furtando uma televisão LG de 50 polegadas. Ao ser questionado, o suspeito confessou que havia pulado o muro da igreja e entrado pela janela que estava aberta.

Ele contou também que e que teria deixado na calçada da casa ao lado o restante do furto: 6 sacos de arroz de 1 kg, 2 pacotes de fubá 500 g, 2 pacotes de feijão de 1 kg, 2 pacotes de macarrão de 500 g, 1 pacote de açúcar de 1 kg, 2 sachês de molho de tomate e 2 cestos de lixo grande.

Diante dos fatos Guarnição procedeu à 126° DP e posterior à 127° DP (Central de flagrantes), onde o elemento foi autuado e ficou preso.