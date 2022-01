Incidente aconteceu na tarde desta terça-feira (18) - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 18/01/2022 18:42

REGIÃO DOS LAGOS - Um incêndio destruiu uma casa na Rua Tim Maia, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. Durante o incidente, que aconteceu na tarde desta terça-feira (18), uma idosa ficou presa no local e por pouco não foi salva, conforme afirmam moradores. O problema? A demora do Corpo de Bombeiros.



Durante a ligação, os bombeiros do município afirmaram que não poderiam atender a ocorrência, pois, de acordo com moradores, eles estariam prestando serviços em Arraial do Cabo. Por isso, uma equipe de Búzios precisou se dirigir até o local.



Com isso, a equipe demorou cerca de 50 minutos para realizar o resgate da senhora que estava dentro da casa, que é propriedade do filho dela, Luiz. O chamado foi feito pouco antes das 13h e eles chegaram quase às 14h.



A mulher foi atendida e levada ao Pronto Socorro, mas a situação não foi finalizada. Por volta das 15h a casa voltou a pegar fogo, e uma equipe do Corpo de Bombeiros de Cabo Frio chegou para vistoriar a situação e apagar as chamas.



Campanha de arrecadação

Vizinhos do homem que teve sua casa em chamas estão realizando uma campanha na internet para arrecadar fundos e ajudá-lo a recuperar seus pertences. Segundo conhecidos, o senhor Luiz havia conseguido trocar as telhas de sua casa há pouco tempo, além de comprar uma televisão nova. Com o incêndio, tudo foi perdido.