De acordo com algumas pessoas que estiveram no local, a espera na fila de testagem chegou a ultrapassar quatro horasSabrina Sá (RC24h)

Publicado 19/01/2022 18:16

Com aumento no número de casos, a tenda de Triagem da COVID-19, ao lado da UPA do Parque Burle, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, está lotada nesta quarta-feira (19). O quadro de sintomas da doença e de síndrome gripal, que muitas vezes se confundem, tem feito com que a população procure cada vez mais a realização do teste.



De acordo com algumas pessoas que estiveram no local, a espera na fila de testagem chegou a ultrapassar quatro horas. Havia também diversos acompanhantes que estavam do lado de fora da tenda, aguardando por parentes. Dentro do cercado, era possível ver uma fila dando voltas para a testagem.



Segundo o último boletim epidemiológico da Prefeitura, divulgado nesta terça (18), foram 432 casos confirmados da Covid em Cabo Frio nos últimos 30 dias. 199 deles do dia 13 para cá.

fotogaleria

Testes de detecção da Covid-19 são realizados em 21 postos de saúde



Para que o monitoramento constante dos casos da covid-19 tenha maior amplitude, além da análise da transmissão viral na cidade, a Prefeitura de Cabo Frio reforça a disponibilidade do acesso aos testes de diagnósticos da doença em 21 postos de saúde.



Esses postos de saúde dos bairros, que são as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia Saúde da Família (ESF), realizam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, o atendimento para sintomas leves de síndrome gripal, oferecendo exame de detecção do coronavírus e todos os cuidados e as orientações necessárias.



A descentralização e ampliação do acesso aos testes de diagnóstico da doença são algumas das principais ações do governo municipal no enfrentamento do coronavírus.



Somente em caso emergencial é que a pessoa deve procurar as unidades de atendimento de emergência, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município. Esse simples direcionamento da população, utilizando da forma correta as emergências do município, contribuirá para a logística de atendimento nas unidades emergenciais da cidade.