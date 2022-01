Ocorrência aconteceu nesta quarta-feira (19); três homens foram presos na ação - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 19/01/2022 18:31

A Polícia Militar prendeu três homens por tráfico de drogas na comunidade do Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (19). Um dos meliantes, vulgo ‘Galinho’, já possuía 28 anotações criminais.



Enquanto patrulhavam pelo local, os agentes dirigiram a atenção para um veículo Punto branco, que, ao perceber a presença da viatura, tentou empreender fuga. Quando foi alcançado, durante a abordagem, foram identificados três suspeitos: ‘Galinho’, ‘Brad’ e ‘DN’, todos moradores da Estradinha, no bairro Porto do Carro.

Durante a revista no automóvel, foram localizados embaixo do banco do motorista 80 trouxinhas de maconha. Ao ser questionado, o ‘Galinho’ confessou sua participação na quadrilha e função como ‘Gerente’ do Tráfico, levando em seguida os agentes até um depósito de drogas em um terreno baldio na Estradinha.



Após a busca, foram coletadas 2.680 pedras de crack e 1.840 trouxinhas de maconha, além de três celulares e R$ 190 em espécie. O carro também foi apreendido.



Os três foram levados até a 126ª DP (Cabo Frio) e permaneceram presos por tráfico de drogas.

