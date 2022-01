Cabo Frio vacina crianças quilombolas contra a covid-19 - Divulgação

Publicado 20/01/2022 15:18

Com o início da vacinação contra a covid-19 no novo grupo prioritário de crianças de 5 a 11 anos, a Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, vai levar a campanha de imunização até as comunidades quilombolas. O público será atendido pela equipe da Saúde da Família da Atenção Básica e da Coordenadoria de Imunização e da Secretaria de Saúde.

Nesta quinta-feira (20), a vacinação acontece para as crianças do quilombo Espírito Santo, às 9h na Estratégia Saúde da Família (ESF) Araçá. Às 10h, a imunização acontece para o público infantil do quilombo Maria Romana, na sede da Associação dos Quilombolas de Maria Romana. A partir das 14h serão imunizadas as crianças do quilombo Preto Forro, a vacinação deste grupo vai ocorrer na Estratégia de Saúde da Família Angelim.

Na sexta-feira (21), será a vez dos quilombos Botafogo e Maria Joaquina. As doses infantis serão aplicadas nas sedes das duas associações de moradores, respectivamente às 9h e às 13h30.

VACINAÇAO CONTRA A COVID-19 EM CRIANÇAS SEGUE EM TODO MUNICÍPIO

A campanha de vacinação contra a covid-19 em crianças segue em todo município. Devido à quantidade de vacina enviada pelo Estado, o atendimento deste novo grupo prioritário acontece de forma escalonada. Nesta quinta-feira (20), serão vacinadas crianças de 11 anos. Já a faixa etária de 10 anos será atendida na sexta (21). Na terça-feira (25) será a vez da repescagem e crianças com 10 anos ou mais.

A vacinação também está liberada para crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou comorbidades.

É necessária a presença do responsável no ato da vacinação ou a apresentação de um termo de consentimento assinado. Para receber a primeira dose, o responsável da criança deve apresentar o documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS e levar a caderneta de vacinação da criança para mostrar ao profissional de saúde.

Quem tem deficiência permanente ou comorbidade deve apresentar ainda cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares.

ONDE SE VACINAR CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE:

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Manoel Correa/ Jardim Nautilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Vila do Sol – Rua 3 nº 246

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº