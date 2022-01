Carro capota após colidir com táxi em Cabo Frio; grávida foi socorrida - Anna Laurindo (RC24h)

Carro capota após colidir com táxi em Cabo Frio; grávida foi socorrida Anna Laurindo (RC24h)

Publicado 20/01/2022 16:38

Um carro capotou após um acidente de trânsito no bairro Palmeiras, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na tarde desta quinta-feira (20). A colisão aconteceu entre um Ford Ka vermelho e um táxi do Rio de Janeiro, no cruzamento das Ruas Belo Horizonte e Salvador.

Segundo informações, uma mulher que estava no táxi precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros para uma unidade de saúde. Ele está grávida e se sentiu mal com o susto e o impacto da batida. O condutor do outro automóvel não sofreu ferimentos.

As dinâmicas da colisão não foram reveladas. Populares disseram à reportagem do Portal RC24h que, no Ford Ka haviam muitas pessoas e o motorista estava, aparentemente, embriagado. A informação não foi confirmada pelas autoridades.

O caso será registrado na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP).