Homem desfila só de fio dental na Rua dos Biquínis, em Cabo Frio Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 21/01/2022 17:37

Um momento um tanto inusitado foi flagrado nesta sexta-feira (21) na Rua dos Biquínis, considerado o maior polo de Moda Praia do país, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Sem qualquer constrangimento um homem desfilou pelo ponto turístico vestindo apenas uma calcinha fio dental.

Rapidamente as imagens correram as redes sociais nesta sexta-feira. A naturalidade com a qual o homem anda pelas lojas chamou a atenção de todos que testemunharam a cena inusitada, mas os olhares não abalaram nem um pouco a confiança do modelo.

A cena dividiu opinião de muitos, uns por acreditarem ser falta de respeito e outros por acharem que o corpo é dele e ele veste o que quiser. Alguns acreditam também, que o calor de 30°C feito na cidade litorânea fez com que o homem tomasse coragem para pegar um ventinho a mais.

É inegável que ele foi o assunto do dia no local. As lojas deveriam apostar no modelito, imagina se a moda pega?!