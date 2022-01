Na ação, foram apreendidos 15 pinos de cocaína e 17 buchas de maconha - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 21/01/2022 19:16

Um jovem de 16 anos foi apreendido com drogas no bairro Cajueiro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos nesta sexta-feira (21). Ao ser questionado pelos agentes da 126ª DP, o menor assumiu ser “vapor” do tráfico.

Com informações de que um rapaz usando blusa azul estaria traficando na Rua Abílio Gonçalves Pereira, uma guarnição se dirigiu ao local e identificou um suspeito com as mesmas características se desfazendo de algo.

Durante a abordagem, o menor assumiu que recebe R$ 100 por cada carga vendida. Na ação, foram apreendidos 15 pinos de cocaína e 17 buchas de maconha. Ao ser questionado, ele deu a localização de onde estaria o restante do material ilícito.

O adolescente foi levado para a 126ª DP, onde ficou apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas.