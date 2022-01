Cabo Frio

Comunicadores da Região dos Lagos relembram histórias com Elza Soares

Morte da "voz do Milênio" aos 91 anos, na tarde desta quinta-feira (20), fez com que jornalistas e cineasta abrissem baú de recordações com entrevistas e até filme com parte da vida da "mulher do fim do mundo"

Publicado 21/01/2022 14:35 | Atualizado há 4 horas