Descerrando a placa de inauguração - Renata Cristiane

A inauguração contou com a presença do governador do Estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL), do secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho, do Presidente da Faetec, João Carrilho, entre outros, como deputado Pedro Ricardo (PSL) e o deputado Federal Carlos Jordy (PSL) também esteve presente. A ausência do Prefeito José Bonifácio ou até mesmo de algum representante do governo municipal chamou a atenção. No começo da semana, Zé disse que não tinha sido convidado. Já o secretário Dr Serginho disse que o convite foi enviado. Governador Claudio Castro discursou Renata Cristiane



No discurso, o Governador Cláudio Castro afirmou que a Faetec representa o sonho de uma vida melhor para as pessoas e fez um balanço das melhorias feitas no estado durante seu mandato. Ao jornal O Dia, o governador aproveitou para lembrar que os investimentos estão sendo interiorizados. A unidade de Tamoios é a sexta desde que Castro, Serginho e João Carrilho assumiram suas respectivas funções: “Mais uma vez o Estado chegando nas cidades. Cada dia um anúncio, uma obra, uma nova realização. Mais uma vez vindo à Região dos Lagos, uma das região que mais crescem em nosso estado”, comemorou o governador.

Com relação a negociação do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janairo, que vinha sendo ameaçado pelo Ministério da Fazenda, após dois pareceres técnicos contrários, pondo em xeque os investimentos no interior, Castro comentou com otimismo a reunião com Guedes: “Caminhou muito bem. Eu tive uma reunião com ministro Paulo Guedes essa semana, e conseguimos explicar os pontos que abrimos discordâncias. Marcamos outra reunião para quarta-feira, dia 2 (fevereiro). Depois é uma questão de interpretação de lei. Vamos achar alguém que faça essa mediação e o Rio entre no regime”, disse Castro demonstrando confiança.





Em entrevista exclusiva ao O Dia, Dr. Serginho “Quando o jovem não tem perspectiva ele acaba ficando na ociosidade e não tem condições de se inserir no mercado de trabalho, então atento a isso, a gerar oportunidade de emprego aos jovens que a gente, juntamente com o Governador Cláudio Castro, lança esse grande equipamento que pode oportunizar a realização de sonhos.

Serginho em destaque com Castro atrás: Serginho é um irmão, disse Castro em discurso. Renata Cristiane



Ele comentou também sobre a chegada da faculdade de medicina da UERJ ao município. “Um dos maiores legados que a região vai receber”. A previsão para a publicação do edital com vagas ficou para o mês de fevereiro.



O Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, também prestigiou o evento e agradeceu aos colegas pela iniciativa de trazer a Faetec para a região. Prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, ao lado de Andinho (ex-prefeito cabista) e o coordenador de Comunicação, Ronnie Plácido Renata Cristiane



Inicialmente a unidade vai oferecer cursos de padeiro, confeiteiro, salgadeiro, encanador instalador predial, eletricista predial de baixa tensão, mecânico de refrigeração residencial, assistente administrativo, inglês aplicado aos serviços turísticos e programador para dispositivos móveis. De acordo com a rede, podem haver mudanças ou exclusão, de acordo com demandas locais.

Confira os discursos: