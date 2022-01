Cerca de 30 elementos ligados ao tráfico de drogas, ao saberem dos crimes de estupro praticado, agrediram o abusador. - Letícia Rocha (RC24h)

Um homem, identificado como E.R.O., de 49 anos, foi espancado pelo ‘Tribunal do Crime’ após ser acusado de estuprar as próprias filhas no bairro Jacaré, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, neste domingo (23). Ele é conhecido como Tizil, bastante popular em rodas de samba como pandeirista e vendia milho verde na Praia do Forte.

Cerca de 30 elementos ligados ao tráfico de drogas, ao saberem dos crimes de estupro praticado, agrediram o abusador, que chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde em seguida. Segundo informações, as quatro filhas do criminoso já foram vítimas de violência sexual pelo próprio pai. Uma delas é pessoa com deficiência intelectual e já haviam informado a mãe sobre os estupros, mas a mulher não teria acreditado.

Durante os golpes, ainda segundo relatos de populares, os traficantes entraram em contato com uma das filhas do homem, que confirmou ter sido abusada pelo pai e disse não ter relatado antes por medo do que poderia acontecer, já que sofria ameaças.

A reportagem do O Dia entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda informações sobre a ocorrência.