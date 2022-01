Imagens que circulam na internet mostram alguns momentos da confusão. - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Imagens que circulam na internet mostram alguns momentos da confusão. Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 24/01/2022 14:51 | Atualizado 24/01/2022 14:53

A Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi palco de uma confusão generalizada entre agentes do Grupamento Operacional da Praia (GOP) da Guarda Municipal de Cabo Frio e banhistas em defesa de um ambulante neste domingo (23).



Imagens que circulam na internet mostram alguns momentos da confusão.



Segundo informações de testemunhas, a briga começou durante uma ação do GOP para coibir o comércio sem autorização na praia.



Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que o Grupamento Operacional de Praia, durante a ronda de rotina, abordou um vendedor ambulante que comercializava caixas de som portáteis, atividade proibida nas praias.



Ao abordar o homem, segundo o município, “houve resistência e a equipe precisou ser acionada. Alguns banhistas se exaltaram e investiram contra os agentes municipais“.



Na sequência, ainda de acordo com a Prefeitura “houve princípio de aglomeração que logo foi contida pelos servidores“.



Por fim, o vendedor fugiu, “sem que fosse possível autua-lo ou realizar a apreensão do material” e a Prefeitura informou que “não houve feridos durante o episódio“.