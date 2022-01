A van estava guardada na vaga em que sempre fica após o expediente, na Praia do Forte. - Tiano da Vila

Publicado 24/01/2022 16:51

Com as chamas, o veículo ficou completamente destruído. Imagens: Tiano da Vila

Uma van de cachorro-quente foi incendiada na madrugada desta segunda-feira (24) no bairro Vila Nova, em cabo Frio, na Região dos Lagos. Segundo informações, o veículos estava estacionado no momento em que o crime aconteceu.Moradores estão inconformados com o fato e “ninguém está entendendo o porquê”, conta Tiano da Vila.A van estava guardada na vaga em que sempre fica após o expediente na Praia do Forte, na Rua Alexis Novelino. Com as chamas, o veículo ficou completamente destruído.A polícia foi acionada e a ocorrência será registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ainda não há informações sobre a autoria do crime. Ninguém foi preso.