Motorista relatou que o incêndio começou logo depois que um dos pneus traseiros do coletivo estourou na madrugada desta terça-feira (25)Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/01/2022 14:38

Um ônibus, que retornava com turistas de Cabo Frio, na Região dos Lagos, pegou fogo na BR-040, na altura de Barbacena, no Campo das Vertentes de Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira (25), por volta das 2h25.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o ônibus da empresa Logo Tur saiu do município cabo-friense por volta das 18h, com destino a Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas. O motorista relatou que o incêndio começou logo depois que um dos pneus traseiros do coletivo estourou. Quando ele tentava trocar, percebeu o princípio de fogo e tentou conter as chamas utilizando o extintor, mas não teve êxito.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e efetuou o combate ao incêndio por, aproximadamente, uma hora. Foram utilizados cerca de 10 mil de água. O ônibus, que transportava 49 passageiros, ficou completamente destruído.

A ocorrência teve o apoio do caminhão pipa da Concessionária Via 040 para reabastecimento do Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS), além da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e perícia técnica da Polícia Civil.

Todos os ocupantes saíram do veículo sem ferimentos.