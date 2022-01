Inicialmente, o meliante foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio), e depois para a central de flagrantes do dia, na 127ª DP (Armação de Búzios), onde ficou apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas - Ludmila Lopes (Rc24h)

Publicado 25/01/2022 15:06

Um adolescente de 15 anos foi apreendido com drogas no bairro Rainha da Sucata, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta segunda-feira (24). De acordo com a ocorrência, após denúncias de que um elemento de blusa cinza estaria vendendo drogas no “beco da cristal”, na Rua Rubens Ribeiro, uma guarnição se dirigiu até o local.

Ao chegar, os agentes formaram um cerco tático e se depararam com o menor. Ele até tentou fugir, mas foi abordado pelos policiais, que identificaram algumas drogas. Quando questionado, assumiu que tinha a função de ‘vapor’ do tráfico e que possuía mais substâncias ilícitas no quintal de casa. Durante a ação, os policiais encontraram 102 cápsulas de cocaína, 134 trouxinhas de maconha e 68 papelotes de crack.

Inicialmente, o meliante foi levado para a 126ª DP (Cabo Frio), e depois para a central de flagrantes do dia, na 127ª DP (Armação de Búzios), onde ficou apreendido por fato análogo ao tráfico de drogas.