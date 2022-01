A ocorrência foi registrada na 119ª DP, onde as mesmas permaneceram presas. - Sabrina Sá (Rc24h)

A ocorrência foi registrada na 119ª DP, onde as mesmas permaneceram presas.Sabrina Sá (Rc24h)

Publicado 25/01/2022 17:17

Na tarde desta segunda-feira (24), policiais do BPRv apreenderam farta quantidade de maconha que seria distribuída em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



De acordo com a Polícia Militar, os agentes tiveram a atenção voltada para um veículo que trafegava pela RJ-124, Km 13, na altura de Boa esperança, em Rio Bonito. Durante a abordagem, foi constatado que se tratava de carro de aplicativo, não sendo encontrado nada ilícito com o motorista.



Ao realizar revista nos pertences das duas passageiras, que vinham da comunidade Nova Holanda, foi encontrada farta quantidade de maconha. Foram apreendidas 1.600 tiras de maconha, totalizando 7,465Kg. Elas informaram que a droga seria levada para Cabo Frio/RJ.



A ocorrência foi registrada na 119ª DP, onde as mesmas permaneceram presas.