PM prende acusado de tráfico no segundo distrito de Cabo Frio Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/06/2022 14:55

A Polícia Militar prendeu um homem, identificado como M.A.C.C., no bairro Unamar, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta quinta-feira (9), pelo crime de tráfico de drogas.

O elemento foi capturado após uma denúncia informando sobre a venda de entorpecentes na Rua Niterói. No local indicado, os agentes avistaram o acusado abaixando próximo a um poste algumas vezes. Ele foi abordado com R$ 10 em espécie no bolso da bermuda e, atrás do poste, os policiais arrecadaram 87 buchas de maconha e R$ 60 em espécie.

O homem foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.