Uerj lança em Cabo Frio cursos de Medicina, Geografia e Ciências Ambientais nesta sexta (10)Reprodução/ redes sociais

Publicado 10/06/2022 15:06

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) fará o lançamento dos cursos de Medicina, Geografia (licenciatura) e Ciências Ambientais (bacharelado) em Cabo Frio, nesta sexta-feira (10), às 17h.

A previsão é que o vestibular seja realizado em dezembro, em exame único, com 60 questões objetivas e prova de Redação. Segundo o cronograma estabelecido pela Uerj, as aulas começarão em 2023.

A cerimônia de lançamento vai acontecer no Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro e contará com a presença do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, João Carrilho, do reitor em exercício da Uerj, Lincoln Tavares Silva, e autoridades locais.

O Hospital Universitário Hesio Cordeiro fica na Rua Arízio Gomes da Costa, 186, bairro Jardim Flamboyant.