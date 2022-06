Cabo Frio

Uerj lança em Cabo Frio cursos de Medicina, Geografia e Ciências Ambientais nesta sexta (10)

Cerimônia acontece às 17h, no Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro, com presença do governador Cláudio Castro. Previsão é que o vestibular aconteça em dezembro

