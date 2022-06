Dupla de adolescentes é detida com maconha e cocaína em Cabo Frio - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 20/06/2022 15:16

Dois adolescentes de 17 anos foram detidos com uma carga de drogas neste sábado (17) no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, durante um patrulhamento da Polícia Militar.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) circulavam pela comunidade quanto tiveram a atenção voltada para os dois menores, com sacolas em mãos. Eles foram abordados com uma 256 buchas de maconha, 68 pedras de crack e R$ 90 em espécie.

Os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuados e apreendidos por crime análogo ao tráfico de drogas.