Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro, em Cabo Frio, sedia pesquisa pós vacina da Covid-19

Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro, em Cabo Frio, sedia pesquisa pós vacina da Covid-19Divulgação

Publicado 20/06/2022 15:24

O Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro (HURHC) vai sediar, nesta terça-feira (21) e na quarta (22), uma pesquisa sobre resposta imunológica de profissionais da saúde após a vacina contra SARS-CoV-2, a Covid-19. O trabalho será desenvolvido pela equipe do Centro de Apoio à Pesquisa no Complexo de Saúde da Uerj (CAPCS).

Os profissionais do HURHC estão sendo convidados a participar do levantamento por meio de coleta de sangue. A equipe do CAPCS estará no local na terça-feira (21), das 13h às 17h, e na quarta (22), das 9h às 13h.

Os interessados em fazer parte deste importante levantamento devem procurar a equipe para preenchimento de formulário e assinatura de termo de consentimento. Outras informações podem ser obtidas no e-mail [email protected]