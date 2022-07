Segundo os agentes, parte do material estava em uma sacola no bolso do rapaz - Divulgação

Segundo os agentes, parte do material estava em uma sacola no bolso do rapazDivulgação

Publicado 04/07/2022 14:45

Os agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar, que atende a Região dos Lagos, realizaram a prisão de dois homens e a apreensão de um menor em ações em Cabo Frio e Araruama, neste sábado (2).

Duas das autuações foram por tráfico de drogas, enquanto uma foi por por porte ilegal de arma de fogo. Foram apreendidas uma pistola 9mm, 301 pinos de cocaína, além de cargas de maconha, crack e dinheiro em espécie.

Em Cabo Frio, no bairro Porto do Carro, a equipe do GAT prendeu um jovem de 22 anos com 256 cápsulas de cocaína, 130 pedras de crack e R$76. Segundo os agentes, parte do material estava em uma sacola no bolso do rapaz.



O suspeito, de acordo com a PM, assumiu ser “vapor” do tráfico e apontou um terreno onde foi encontrado o restante do material. O caso foi registrado na 126ª DP, em Cabo Frio.

A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Caiçara; o homem ficou preso na 126ª DP Divulgação secom



Os policiais que patrulhavam a área o cercaram em um carro e, durante revista, apreenderam um pistola 9 mm com ele. O homem ficou preso na 126ª DP. Ainda em Cabo Frio, foi lá a prisão por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Caiçara. Os policiais chegaram ao homem de 40 anos após denúncia de que ele estaria ameaçando pessoas com a arma.Os policiais que patrulhavam a área o cercaram em um carro e, durante revista, apreenderam um pistola 9 mm com ele. O homem ficou preso na 126ª DP.

O homem foi levado à 118ª DP, em Araruama, onde ficou apreendido Divulgação secom



A PM informou que o suspeito confessou estar traficando ao ser abordado pelos agentes. Ele foi levado à 118ª DP, em Araruama, onde ficou apreendido.

Já em Araruama, um menor foi apreendido no bairro Jardim São Paulo com 45 pinos de cocaína, 23 buchas de maconha, R$ 20 e um aparelho celular.A PM informou que o suspeito confessou estar traficando ao ser abordado pelos agentes. Ele foi levado à 118ª DP, em Araruama, onde ficou apreendido.