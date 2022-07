Um dos líderes do movimento alega que, caso eles aterrem o local a área de mangue será destruída - Luiz Felipe Rodrigues

Um grupo de ambientalistas voltou a protestar neste sábado (2) contra a construção de um grande condomínio entre os bairros Peró, Gamboa e Ogiva, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.O empreendimento foi autorizado pela Prefeitura, mas, segundo os manifestantes, é uma ameaça ao mangue existente no local.Lucas Müller, um dos líderes do movimento, disse que, caso eles aterrem o local para fazer o condomínio, a área de mangue, com mais de 100 espécies de aves catalogadas, será destruída.O manifestante chegou, inclusive, a dizer que o prefeito José Bonifácio (PDT) mentiu durante entrevista ao RC Cast, podcast parceiro do O Dia, ao dizer que o local não era um mangue, era apenas uma salina.Os atos desse grupo são recorrentes e se intensificaram no último fim de semana, quando eles retiraram uma barragem de pedras feita pela empresa responsável pelo empreendimento Viverde Marina.A ação virou caso de polícia na segunda (27) e até o Ministério Público entrou na história, para requisitar, com urgência, uma vistoria do Inea no local.