O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia e exame para identificaçãoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/07/2022 17:07

O corpo de um homem foi encontrado em uma praia do segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (7).

Segundo informações, a vítima aparenta ter entre 25 e 30 anos. O cadáver, com marcas de tiros, estava na areia da Praia do Pontal, no bairro Unamar, em Tamoios.

A polícia foi acionada e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia e exame para identificação.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. Ninguém foi preso.