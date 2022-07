Rei e Rainha do Mar, em Cabo Frio, deve reunir 1.500 participantes - Divulgação

Rei e Rainha do Mar, em Cabo Frio, deve reunir 1.500 participantesDivulgação

Publicado 11/07/2022 13:16

O Rei e Rainha do Mar, maior festival de esportes de praia do mundo, acontece mais uma vez em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. No dia 24 de julho, o evento recebe atletas para um dia dedicado à festividade na Praia do Peró. A expectativa dos organizadores é de que a competição reúna cerca de 1.500 participantes, levando em conta a edição do ano passado.

As inscrições estão disponíveis até o dia 20 de julho, através deste link . Com provas pensadas para atletas de todos os níveis, a organização dispõe de um forte staff de terra e mar para que todos os participantes possam viver a experiência com segurança e muita diversão.“São números muito importantes para nossa economia e para nosso turismo, além de uma excelente maneira de apresentar a cidade e suas belezas para os visitantes”, comenta a presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, Maria Inês Oliveros.Natação no mar, corrida na areia e biathlon (natação e corrida), além de atividades kids, fazem parte da programação do Rei e Rainha do Mar. Entre as opções de natação, estão as provas Open (500 metros), Sprint (1k), Classic (2k) e Challenge (4k). Para corrida ou caminhada, há a Beach Run (de 2,5 e 5km) e, somando as duas modalidades, tem a Beach Biathlon (1k de natação no mar e 2,5km de corrida na areia da praia). Após sucesso na edição 2021, a modalidade Trail Run está confirmada mais uma vez, com percurso de 8 km.Para quem não participou da edição Rei e Rainha do Mar Cabo Frio 2021, saiba que o lugar reserva percursos com cenários da orla cabo-friense, como a volta no Morro do Vigia, para os nadadores das provas Classic e Challenge, e as dunas cabofrienses para os corredores da Trail Run. A praia do Peró tem certificação Bandeira Azul, selo internacional de qualidade ambiental dedicada ao reconhecimento da gestão sustentável do local.“O Peró é um local muito especial, não só por sua beleza, mas também pelo respeito à natureza com certificação Bandeira Azul. Acreditamos que o esporte outdoor tem um papel importante na aproximação das pessoas com os temas ambientais. Estamos ansiosos para encontrar atletas e famílias inteiras participando da etapa em Cabo Frio 2022”, salienta o CEO da Effect Sport, Pedro Rego Monteiro.Corrida na Areia:7h – Trail Run 8km7h30 – Beach Run 2,5km7h45 – Beach Run 5kmNatação no Mar + Corrida na Areia:8h15 – Beach Biathlon (1km natação + 2,5km corrida na areia)Natação no Mar:9h – Sprint 1km9h45 – Open 500m10h15 – Classic 2km10h40 – Challenge 4kmProvas Kids:10h30 – Kids Run (3 e 4 anos, 50m; 5 a 7 anos, 100m; 8 a 10 anos, 300m; onze a treze anos, 600m)11h – Kids Swim (9 e 10 anos, 200m; onze, doze e treze anos, 400m)