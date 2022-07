Dois homens são presos e menor é apreendido com drogas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/07/2022 13:47

A Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu um adolescente neste domingo (10) em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Eles estavam com cargas de drogas.



No bairro Reserva do Peró, dois homens, identificados como M.S.S. e L.O.R.F., foram presos com 36 cápsulas de cocaína durante um patrulhamento da PM pela Rua 3. Eles confessaram o crime e foram encaminhados para a 126ª DP, onde foram autuados e presos por tráfico.

No Moruba, após uma denúncia anônima, P.H.R.O., de 15 anos, foi detido com 106 sacolés de cocaína, 12 tabletes de maconha e 120 pedras de crack que estavam escondidos em um monte de areia. Ele confirmou a prática ilícita e encaminhado para a 126ª DP, sendo autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.