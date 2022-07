Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permaneceu apreendido - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 15/07/2022 13:37

Um adolescente foi apreendido com uma carga de drogas na noite desta quinta-feira (14) na comunidade do Morro do Limão, no Jardim Esperança, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.



Conforme a ocorrência, os agentes receberam informações sobre a venda de entorpecentes em uma obra e foi até o local, onde o menor foi capturado com 120 cápsulas de cocaína.

Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permaneceu apreendido.