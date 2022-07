Todo o material foi levado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde as ocorrências foram registradas - Letycia Rocha (Rc24h)

A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes em dois bairros de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na noite desta quarta-feira (13).

Todo o material foi levado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde as ocorrências foram registradas Letycia Rocha (Rc24h)

Por volta das 20h, os agentes receberam informações de que elementos ligados ao tráfico de drogas da comunidade da Estradinha, no bairro Porto do Carro, iriam realizar a distribuição das cargas na Rua Dimas Teixeira. No local, os policiais realizaram buscas e apreenderam 810 cápsulas de cocaína.