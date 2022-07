dez pinos de cocaína, dez buchas de maconha e dez pedras de crack - Divulgação da PM

Publicado 14/07/2022 13:49

Um homem, identificado como R.S.J., foi preso nesta quarta-feira (13), no centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos.



Segundo a ocorrência, o elemento foi capturado durante um patrulhamento da PM na região. Os agentes afirmam, ainda, que, no momento da prisão, ele estava agredindo uma mulher na Rua João Antônio Rocha.



Em seguida, ele foi encaminhado para a 132ª DP (Arraial do Cabo), Central de Flagrantes do dia, onde foi constatado que o criminoso armazenava entorpecentes no antigo Hotel Acapulco. Os policiais foram até o local e arrecadaram dez pinos de cocaína, dez buchas de maconha e dez pedras de crack.