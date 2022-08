As ocorrências seguem sendo registradas na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). - Letycia Rocha (RC24h)

As ocorrências seguem sendo registradas na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/08/2022 14:12

As polícias Civil e Militar realizam, nesta terça-feira (16) uma operação integrada com o objetivo de cumprir mandados de prisão de indivíduos ligados a roubos, furtos, homicídios, porte ilegal de armas e tráfico de drogas; e retiradas de barricadas para restabelecer a livre circulação nas vias públicas, devolvendo o direito de ir e vir aos cidadãos e o funcionamento dos serviços públicos essenciais nas comunidades de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Durante a operação planejada dessa manhã, com base em denúncias, monitoramentos e relatórios de inteligência, quatro elementos foram capturados.

Segundo a Polícia Militar, entre os detidos estão um indivíduo preso com mandado de prisão em aberto; um recapturado que estava foragido do sistema penitenciário; e dois elementos presos em flagrante por tráfico de drogas. Farta quantidade de material entorpecente também foi apreendida durante as ações nos bairros Manoel Corrêa, Boca do Mato e Monte Alegre.

As ocorrências seguem sendo registradas na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).