Publicado 16/08/2022 14:29

Um corpo foi localizado submerso em uma lagoa no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na tarde desta segunda-feira (15).



A Polícia Militar foi acionada por populares na região do quilombo Maria Romana para verificar o encontro do cadáver. A vítima foi identificada como Leonardo Felisberto da Silva, de 43 anos.

A ocorrência foi registrada como homicídio na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e o corpo removido para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.