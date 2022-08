Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. - Reprodução

Publicado 16/08/2022 14:40

Um homem de 43 anos foi vítima de afogamento, por volta do meio-dia deste domingo (14), na Praia do Forte, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a vítima teria entrado na água e não teve forças para retornar. Ele foi resgatado pelos agentes na altura do Canto do Forte.



Ele foi socorrido com vida e encaminhado para o hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.