Câmera de segurança flagra homem furtando lixeira em rua de Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Câmera de segurança flagra homem furtando lixeira em rua de Cabo Frio Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/08/2022 13:47

Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança quando furtava uma lixeira no bairro Portinho, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na tarde desta terça-feira (23).



Conforme as imagens, o elemento chega até o local, na Rua Ózimo Gonçalves, e força o objeto até desprendê-lo do chão. Em seguida, ele sai caminhando tranquilamente com a lixeira em mãos.



A ação foi percebida pelos proprietários do imóvel que, ao chegarem em casa, deram falta do objeto. Ao conferirem na câmera de segurança, eles constataram o crime.