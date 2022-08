Atividade ocorre até o fim do ano em paradas semanais de dez minutos nas escolas municipais e na Secretaria de Educação - Divulgação

Publicado 24/08/2022 18:05

Estimular uma rotina literária e desenvolver o gosto pela leitura. Esse é o objetivo do Projeto “Dose de Leitura” que será implementado nas unidades escolares da rede municipal e na Secretaria de Educação de Cabo Frio, município da Região dos Lagos. A atividade promove paradas semanais de dez minutos para que os alunos e servidores possam desfrutar da leitura de um livro à sua escolha.

As paradas vão iniciar na próxima terça-feira (30), no período da manhã, às 8h; no turno da tarde, às 14h; e no período noturno, às 19h. As escolas são incentivadas a recepcionar os alunos, com espaços preparados para a leitura, poemas e histórias. Ao toque do sinal, todos deverão parar suas atividades e realizar suas leituras. Quando soar novamente o sinal, a leitura será encerrada para retomada das atividades.

As escolas poderão realizar desdobramentos do projeto para incentivar ainda mais a prática da leitura, como saraus, rodas de leitura, encontros com os escritores locais e peças teatrais.

“Esse momento será mais que uma atividade escolar. Será uma maneira de interação da criança, adolescente e demais integrantes da escola com o acervo literário, fazendo com que, por meio da leitura, possam explorar um universo novo, aguçando a curiosidade e a imaginação”, comentou a dinamizadora do projeto na Secretaria de Educação, Cris Chagas.