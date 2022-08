‘Gerente’ do tráfico é preso com armas, munições e drogas em kitnet abandonada em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

‘Gerente’ do tráfico é preso com armas, munições e drogas em kitnet abandonada em Cabo Frio Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/08/2022 17:54

Um rapaz de 18 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade da Rainha da Sucata foi preso com armas, munições e drogas na noite desta quarta-feira (24) no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, H.M.M., o ‘Canelão’, foi capturado após uma denúncia anônima. Ele estava em uma kitnet abandonada na Rua das Palmeiras.

Os agentes flagraram o elemento contando e separando as drogas e, também, as duas armas de fogo em cima de uma cômoda. O acusado foi capturado, mas tentou fugir, entrando em luta corporal com os policiais, que precisaram contê-lo e imobilizá-lo.

Durante a ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre 38, 33 munições, um carregador, 206 cápsulas de cocaína, 39 buchas de maconha, 53 pedras de crack e um aparelho celular.

O criminoso foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.