"Não consigo levar minha neta para brincar nas praças", diz avô de Cabo Frio Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 25/08/2022 19:22

REGIÃO DOS LAGOS - “Não consigo levar minha neta para brincar em praças de Cabo Frio”, reclamou um aposentado da cidade. O relato, que acontece com bastante frequência, representa um pedido de ajuda dos pais e responsáveis pelas crianças cabo-frienses. Dentre as 92 praças e locais de recreação infantil na cidade, o desafio é encontrar uma que não esteja em condições deploráveis.



A denúncia da vez é sobre a Praça Ayrton Senna, no Parque Central. Conhecida como “praça do Senninha”, o local, que, mesmo perigoso para crianças, já que há muito não vê qualquer revitalização, ainda é bastante frequentado. “Dentre as poucas opções, é uma das que ainda têm brinquedos”, pontuou o avô que fez o relato inicial.



O homem, que tem uma neta de dois anos, deixa, por muitas das vezes, de levá-la para o local recreativo, onde poderia se divertir com outras crianças, pela falta de investimento por parte da Prefeitura, segundo enfatiza. Em registros, ele aponta cadeiras de pedra quebradas, cercas danificadas – com pontas cortantes para cima -, falta de grama sintética e muito mais.