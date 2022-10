Cadeirante é mudado de seção sem aviso prévio em Cabo Frio e dispara: "humilhação" - Ludmila Lopes (RC24h)

Cadeirante é mudado de seção sem aviso prévio em Cabo Frio e dispara: "humilhação"Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 02/10/2022 18:27

Um homem, chamado Elias dos Santos Mota, de 29 anos, denunciou, através das redes sociais, o capacitismo em relação às pessoas com deficiências físicas nas Eleições de 2022 em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Neste domingo (2), o rapaz, que é cadeirante, foi surpreendido quando chegou à Escola Municipal Edilson Duarte, no bairro Jardim Caiçara, e teve sua seção mudada – sem aviso prévio. A questão é que, antes, ele votava no andar de baixo, mas agora, com a mudança repentina, precisou subir três lances de escadas. “Humilhação”, declarou nas redes sociais.

Segundo Elias, como justificativa, os ficais disseram que a mudança foi feita devido ao estado da sala, já que algumas não têm eletricidade para conectar a urna à tomada. “E jogaram a culpa em mim porque eu tenho que informar que sou deficiente no site do TRE meses antes das eleições para que me passem para uma sessão acessível, sendo que sempre fui votar ali e sempre foi na mesma sala”, contou o rapaz.

Conforme as imagens, que foram registradas pela namorada dele, Bruna Moraes, para subir, ele precisou da ajuda de outras quatro pessoas. Durante a gravação, a mulher conta que a situação é “extremamente humilhante”.

Diante do caso, de acordo com o relato, os fiscais de votação do colégio tiveram uma atitude que, conforme o rapaz, foi “absurda”. “E ainda quiseram me dar o papel de justificativa como se eu não fosse votar por estar longe do local (…)”, disse, indignado.

O casal criticou a falta de informação à população em relação a esse tipo de caso. “Ficamos revoltados porque mais pessoas vão ficar sem votar hoje. Idosos, pessoas com outras deficiências, etc. Vimos várias outras pessoas na mesma situação dele aceitando justificar voto de maneira incorreta por cansaço de ficar discutindo”, declarou.

Além disso, os dois enfatizaram o incômodo com a situação. “Uma humilhação que vivenciamos hoje, pois é dever votar, é lei votar, impedir voto é crime e o próprio sistema impede o exercício do voto? Revolta é o nome. Temos vários órgãos federais, estaduais e municipais que são responsáveis por passar informações, lutar pela causa e não vemos isso na pratica funcionar e precisamos passar todos os dias por situações assim… Nada nesse país funciona como deveria funcionar”, finalizaram.

A reportagem entrou em contato com a justiça eleitoral e pediu um posicionamento sobre o caso e aguarda o retorno.