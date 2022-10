Daniely Medeiros Gonçalves, de 26 anos, não resistiu e morreu no hospital - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 14/10/2022 18:24

A morte de uma mulher trans, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14), está sendo investigada pela Polícia Civil de Cabo Frio, município da Região dos Lagos. O caso foi registrado no bairro Porto do Carro, na Avenida Wilson Mentes.



Conforme as autoridades, a mulher foi identificada como Daniely Medeiros Gonçalves, de 26 anos. Ela teria sido atropelada por dois veículos. Testemunhas afirmam que, momentos antes do acidente, avistaram uma pessoa, que possuía características parecidas com as da vítima, andando desorientada pela via. Contam, ainda, que, devido à escuridão do local, não é possível confirmar o fato.



Após o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e até socorreu a vítima, mas ela não resistiu e morreu no hospital. Segundo um dos representantes do Grupo Iguais, que defende os direitos LGBTQIA+, Rodolpho Campbell, Daniely teria sido “assassinada brutalmente e atropelada duas vezes”, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades.



Ainda de acordo com a ONG, os veículos fugiram do local e a mãe da vítima realizou o reconhecimento do corpo durante o período da tarde. Ainda não há informações se o atropelamento foi intencional ou acidental.

Em nota oficial divulgada à imprensa, a Organização afirma que "independente da motivação, repudia a morte e irão cobrar uma rigorosa investigação e se solidarizamos com a família da vítima".