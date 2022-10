Dupla assalta funerária e esfaqueia funcionário em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 15/10/2022 11:00

Dois homens, ainda não identificados, assaltaram uma funerária em Cabo Frio na noite desta quinta-feira (13). O caso aconteceu no bairro São Cristóvão. Durante a ação, um dos criminosos esfaqueou o braço de um funcionário.



Câmeras de segurança flagraram o momento em que os dois criminosos chegam à funerária e o que fogem do funcionário. Antes de serem alcançados, segundo testemunhas, eles entraram em um veículo preto do modelo Gol.



O estabelecimento, que fica na Rua Manoel José de Carvalho, foi invadido pela dupla por volta das 20h20. Eles levaram dinheiro e um cordão do homem que estava trabalhando no momento.



A Polícia Militar foi acionada e fez rastreamento pela área, entretanto, até o momento, os dois não foram encontrados. Conforme denúncia, um terceiro homem estaria aguardando os criminosos no carro, mas o fato ainda não foi confirmado.