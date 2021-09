Sérgio Cabral - Severino Silva

Rio - O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, chegou à Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, por voltas das 16h desta sexta-feira (17), onde vai continuar cumprindo as penas. Até hoje, Cabral estava no presídio de Bangu 8, na Zona Oeste do Rio. Ele seguiu para a unidade, após passar pelo Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito, depois de ser ouvido em uma audiência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Sérgio Cabral foi interrogado pelo juiz Marcel Laguna, mas teria ficado em silêncio, assim como o ex-procurador-geral de Justiça do Rio, Claudio Lopes. A transferência do presídio de Bangu para a Unidade Prisional em Niterói foi determinada em despacho do juiz da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas, em atendimento a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que aceitou o pedido da defesa de Cabral, para que ele ficasse afastado de outros presos que foram citados no seu acordo de delação premiada.

