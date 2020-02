Passaredo vai operar voo de Campos para Congonhas a partir do mês que vem

Campos — A partir do fim de março, Campos estará mais conectada ao resto do país. A administradora do aeroporto Bartolomeu Lisandro anunciou, nesta quinta, que a Passaredo vai operar o trecho Campos-Congonhas com um voo diário, exceto aos sábados.

Neste mês, a Azul já expandiu sua operação no aeroporto campista. Agora são dois voos diários de segunda a sexta, rumo ao Galeão: na perna Campos-Rio, saída às 9h35 (com escala em Macaé) e chegada às 11h25, e às 20h10 com pouso às 21h10; no sentido contrário, decolagem às 8h10 e aterrisagem às 9h05; e às 17h40 (com escala em Macaé) com chegada às 19h35. A tarifa mínima é de R$ 166,37.

Outra boa notícia é a retomada dos voos da Azul com destino ao Santos Dumont, aeroporto de mais fácil acesso ao Centro do Rio, a partir de 30 de março.

O Bartolomeu Lisandro passa por obras de ampliação e construção de um novo terminal de passageiros, com previsão de conclusão em dezembro. O novo espaço terá 1.200 m2. Também será construído um novo pátio com 20mil m2, o que permitirá o estacionamento de 25 aeronaves. Hoje, há capacidade para apenas uma.

A Infra Operações Aeroportuárias ganhou a concessão, realizada ao fim de 2018, por um período de 30 anos. Estão previstos investimentos de cerca de R$ 100 milhões, com R$ 28 milhões aplicados nos primeiros cinco anos do contrato.

A ampliação permitirá que Campos tenha voos diretos para as maiores cidades do país e será uma opção para o transporte de cargas, atendendo ao Porto do Açu e cidades próximas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

“Finalmente Campos vai ter um aeroporto à altura da sua importância. E, com um aeroporto maior e mais moderno, vamos gerar mais empregos, incentivar o turismo e trazer mais desenvolvimento para nossa cidade”, destacou o prefeito Rafael Diniz, em visita ao canteiro de obras, em outubro passado.