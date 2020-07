Apesar de alta de casos e desrespeito da população, Campos mantém reabertura

Campos — A semana que se inicia pode ser crucial na evolução da pandemia do coronavírus em Campos. O município vai completar um mês na fase amarela, estágio intermediário do plano de retomada da economia que permite o funcionamento do comércio de rua, das igrejas, e de clubes. Na semana passada, até os shoppings foram reabertos. No momento em que o número de novos casos de covid-19 voltaram a subir. Apenas na sexta e no sábado, foram 113 confirmações da doença; a Vigilância em Saúde diz que a variação se deve a instabilidade no banco de dados do E-SUS, que provocou oscilação nas estatísticas.



A média diária de mortos também teve elevação de patamar. Sexta, sábado e domingo, foram 13 vidas perdidas para o coronavírus. Campos soma 177 mortos desde o início da epidemia. São 2766 pessoas contaminadas desde então. De acordo com as autoridades municipais, 2045 delas estão recuperadas.

Desde a reabertura do comércio de rua, o Centro de Campos tem visto grande movimento - Jean Barreto

Mesmo com o panorama tanto municipal quanto estadual indicando uma nova onda de crescimento de casos, a prefeitura, numa grave crise financeira, tenta manter a progressão do plano de reabertura, mas a população não parece disposta a contribuir.

No fim de semana, a Força-Tarefa que percorre os mais de 4 mil km2 de extensão do município diariamente encerrou um festival de pipas em Guarus, e dispersou uma festa com show. Eventos com presença de público permanecem proibidos no estágio atual do isolamento campista.

“Na semana passada, a Força-Tarefa atuou neste evento e inclusive houve resistência por parte de alguns frequentadores e algumas pessoas foram conduzidas à delegacia”, conta o secretário municipal de Segurança Pública, Darcileu Amaral. “Ontem (domingo), um grupo menor voltou a se reunir e atuamos verificando documentação de veículos, estacionamento irregular e dispersando aglomeração”.

De sexta a domingo, foram apreendidas 10 motos e emitidas 50 notificações. As fiscalizações são feitas pela Secretaria Municipal de Segurança e pela Superintendência de Posturas, com apoio da Guarda Civil, da Vigilância Sanitária e do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte. Quando necessário, as polícias militar e civil são acionadas.

Mas por mais controle e combate a irregularidades e ao desrespeito que haja, Amaral reforça que se a população não entender a gravidade do momento, não será possível manter o relaxamento atual e será necessário adotar novamente medidas restritivas mais severas.

“É muito importante que as pessoas tenham consciência do momento que vivemos e que a atitude de cada um faz toda a diferença nesse processo para frear o avanço da doença”.

As fiscalizações acontecem diariamente, incluindo fins de semana e feriados. Para denúncias, a população deve entrar em contato com a Superintendência de Posturas pelo telefone (22) 9981683645 (no WhastApp). À secretaria Municipal de Segurança Pública as denúncias podem ser feitas pelo telefone (22) 981752058. Desde o início do isolamento social, foram recebidas cerca de cinco mil denúncias de acordo com os dados oficias da prefeitura.